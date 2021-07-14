Захисник Динамо Віталій Миколенко та форвард Гента Роман Яремчук разом поїхали відпочивати до Туреччини після виступів на Євро-2020, де вони допомогли збірній України дістатись чвертьфіналу.

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На курорті гравці команди Шевченка вирішили зробити спільне фото разом із російським співаком Бастою, яке Миколенко опублікував в Instagram. Світлина обгрунтовано спровокувала шквал обурення та негативу у бік українських футболістів в мережі.

Російський репер тривалий час був під забороною в'їзду в Україну. Баста не підтримує територіальну цілістність України, а також гастролював в окупованому Криму.

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