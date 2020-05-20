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Даніло Сілва – про Мораєса: Я б ніколи не перейшов з Динамо у Шахтар

21:47 101
Даніло Сілва – про Мораєса: Я б ніколи не перейшов з Динамо у Шахтар
Жуніор Мораєс та Даніло Сілва / Фото ФК Динамо

Екс-легіонер Динамо Даніло Сілва оцінив неоднозначний вчинок форварда збірної України Жуніора Мораєса.

"Це важка ситуація. Я 100% ніколи б не перейшов у Шахтар. Але Жуніор Мораєс – це Жуніор Мораєс, тому не можу говорити правильно він зробив чи ні.

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Я дуже поважаю київський клуб і його вболівальників. Я б сказав Шахтарю "ні", хоча Жуніор мій друг, і ми спілкувалися з ним на цю тему.

Багато футболістів Динамо не тиснуть йому руку перед матчами з Шахтарем? Не знаю, чи зміг би я вчинити так само. Все залежить від емоцій", – розповів Сілва для Youtube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, Даніло захищав кольори Динамо у 2010-2017 роках.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Даніло Сілва Даніло Сілва Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар
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