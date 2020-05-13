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Даніло Сілва: Мої діти у дворі вибирають не бразильські клуби, а Динамо чи збірну України

13:10 613 Читать на русском
Даніло Сілва: Мої діти у дворі вибирають не бразильські клуби, а Динамо чи збірну України
Даніло Сілва / Фото ФК Динамо

Колишній легіонер Динамо Даніло Сілва зізнався, що виховав у своїх дітей любов до України.

"Я як і раніше наполовину українець. Я часто згадую час, проведений в Києві, люблю їсти борщ, який навчилася готувати моя дружина.

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А мої діти, граючи в футбол у дворі і вибираючи команди, називають не Сан-Паулу чи Корінтіанс, а київське Динамо і збірну України", – цитує Сілву офіційний сайт киян.

Нагадаємо, бразилець захищав кольори Динамо у 2010-2017 роках. Легендарний захисник виховує двох синів.

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Теги
Динамо Динамо Україна Україна Даніло Сілва Даніло Сілва
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