Сьогодні каталонська поліція заарештувала 39-річного бразильця за підозрою у сексуальному насиллі, інформує Marca.

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Алвес сам прийшов до відділку, щоб надати свої свідчення та сфотографуватися. Після оформлення всіх процедур екс-зірку Барселони доправили до суду, який обере йому запобіжний захід. Навряд бразильця відразу запроторять за ґрати. Ймовірніше, його відпустять з підпискою про невиїзд.

Нагадаємо, на початку року жінка звернулася до поліції, звинувативши Алвеса у сексуальних домаганнях. Інцидент трапився 30 грудня в одному з нічних клубів Барселони, де 39-річний футболіст проводив відпустку. За словами жінки, Дані нахабно обмацав її, запхавши руки під нижню білизну. Іменитий захисник всі звинувачення відкидає, хоча й визнає, що був присутній на вищезгаданій дискотеці.

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