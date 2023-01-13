Футболіст Манчестер Сіті Бенжамен Менді у кінці серпня минулого року потрапив до в’язниці через звинувачення у сексуальних злочинах. Справу розглядав Честерський суд, присяжні якого одностайно визнали француза невинним, повідомляє BBC.

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З футболіста зняли шість пунктів звинувачень у зґвалтуванні та одному пункті звинувачення у сексуальному насильстві. Присяжні не змогли винести вердикт за одним пунктом щодо зґвалтування та одним замахом на зґвалтування.

Наразі Бенжамен Менді може дихати вільно, але йому доведеться повернутися до суду повторно через дві нерозглянуті справи: звинувачення в зґвалтуванні, а також в сексуальному домаганні. Нове засідання суду має відбутися 26 липня.

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