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Дані Алвес зізнався, де міг опинитись замість Барселони – можлива причина поганих стосунків з Моурінью

10:20 75 Читать на русском
Дані Алвес зізнався, де міг опинитись замість Барселони – можлива причина поганих стосунків з Моурінью
Дані Алвес / соцмережі

Захисник ПСЖ Дані Алвес розповів, що міг перейти в лондонський Челсі в 2007 році і пояснив, що могло стати причиною не дуже хороших стосунків з Жозе Моурінью.

"Я був дуже близьким до переходу в Челсі. Я перейшов туди лише через рішення клубу, не через мене.

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Я думав, що угода завершена, і я буду працювати з Моурінью. Не знаю, чи була в нього інша інформація, що я не хотів іти чи будь-що інше, тому що після цього наші стосунки не були дуже хорошими, але це не моя провина.

Я був переконаний, що працюватиму з ним і стану частиною команди", – сказав Алвес Sky Sports.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Дані Алвес Дані Алвес Челсі Челсі Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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