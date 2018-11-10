Дані Алвес зізнався, де міг опинитись замість Барселони – можлива причина поганих стосунків з Моурінью

Захисник ПСЖ Дані Алвес розповів, що міг перейти в лондонський Челсі в 2007 році і пояснив, що могло стати причиною не дуже хороших стосунків з Жозе Моурінью.

"Я був дуже близьким до переходу в Челсі. Я перейшов туди лише через рішення клубу, не через мене.

"Це краще, ніж секс", – Алвес високо оцінив роботу з Гвардіолою – Пеп вже відповів бразильцю

Я думав, що угода завершена, і я буду працювати з Моурінью. Не знаю, чи була в нього інша інформація, що я не хотів іти чи будь-що інше, тому що після цього наші стосунки не були дуже хорошими, але це не моя провина.

Я був переконаний, що працюватиму з ним і стану частиною команди", – сказав Алвес Sky Sports.

Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікенду