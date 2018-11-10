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Дани Алвес признался, где мог оказаться вместо Барселоны – возможная причина плохих отношений с Моуринью

10:20 40 Читати українською
Дани Алвес признался, где мог оказаться вместо Барселоны – возможная причина плохих отношений с Моуринью
Дани Алвес / соцсети

Защитник ПСЖ Дани Алвес рассказал, что мог перейти в лондонский Челси в 2007 году и объяснил, что могло стать причиной не слишком хороших отношений с Жозе Моуринью.

"Я был очень близок к переходу в Челси. Я перешел туда только из-за решения клуба, не из-за меня.

"Это лучше, чем секс", – Алвес высоко оценил работу с Гвардиолой – Пеп уже ответил бразильцу

Я думал, что сделка завершена, и я буду работать с Моуринью. Не знаю, была ли у него другая информация, я не хотел идти или что-либо другое, потому что после этого наши отношения не были очень хорошими, но это не моя вина.

Я был убежден, что работать с ним и стану частью команды", – сказал Алвес Sky Sports.

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Теги
Барселона Барселона Испания Жозе Моуринью Жозе Моуринью Дани Алвес Дани Алвес Челси Челси Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен
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