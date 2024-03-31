Бразилець, засуджений до 4,5 року в'язниці за зґвалтування, вийшов із в'язниці під заставу в розмірі 1 млн євро до остаточного набуття вироком чинності. У Алвеса забрали паспорти і зобов'язали щотижня відмічатися в суді.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, у програмі Fiesta розповіли, як захиснику вдалося виплатити заставу. Гроші Дані надала не одна людина, а ціла медійна компанія. Це бразильський журнал, який вирішив виручити Алвеса в обмін на ексклюзивну статтю про його життя. З ним запишуть інтерв'ю у відеоформаті.

Зазначається, що бразилець запросив на зйомки свою колишню дружину Жоан Санс.

Гроші на заставу надійшли з невеликим запізненням, оскільки це був міжнародний переказ.

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