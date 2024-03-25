Статки Дані Алвеса оцінюють у 55 мільйонів, але він не зможе витратити ці гроші.

Минулого вівторка, 19-го березня, в суді Барселони відбулося слухання, на якому вирішували, чи може Дані Алвес бути звільнений із в'язниці. Після того, як обидві сторони представили свої аргументи, суд надав колишньому футболістові свободу за умови внесення застави в один мільйон євро. Сьогодні цю заставу було внесено.

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Не маючи можливості покинути Іспанію, Дані Алвес, як очікується, вирушить у свою резиденцію в муніципалітет, розташований на кордоні з Барселоною, Есплугас Льобрегат. Його особняк розташований у розкішному районі Сьюдад Діагональ, інформує Diario Sport.

Поки незрозуміло, на які гроші Алвес збирається жити. Статки бразильця оцінюють у 55 мільйонів євро, але ці рахунки перебувають у Бразилії і вони заблоковані через конфлікт Дані з колишньою дружиною Дінорою Сантаною. В Іспанії в Алвеса є два рахунки: один без залишку та інший на 51 тисячу євро, із судовим арештом на 50 тисяч євро. Про це інформує Celebrity Net Worth.

Наразі колишній футболіст чекає на отримання від казначейства 9,2 мільйона євро через помилки, яких припустилися під час оплати штрафів.

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