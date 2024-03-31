Дани Алвес заключил сенсационную сделку с журналистами – известно, где экс-звезда Барселоны взял 1 млн на залог
Экс-защитник сборной Бразилии, Барселоны и ПСЖ Дани Алвес вышел на свободу благодаря журналистам.
Бразилец, приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу. У Алвеса забрали паспорта и обязали еженедельно появляться в суде.
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Как сообщает Mundo Deportivo, в программе Fiesta рассказали, как защитнику удалось выплатить залог. Деньги Дани предоставил не один человек, а целая медийная компания. Это бразильский журнал, который решил выручить Алвеса в обмен на эксклюзивную статью о его жизни. С ним запишут интервью в видеоформате.
Отмечается, что бразилец пригласил на съемки свою бывшую жену Жоан Санс.
Деньги на залог поступили с небольшим опозданием, поскольку это был международный перевод.
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