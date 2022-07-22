Бразильський захисник Додо змінив клубну прописку. Тепер він виступатиме у Серії А.

Тривала сага з переходом 23-річного оборонця у Фіорентину завершилась. Він офіційно став гравцем "фіалок", інформує пресслужба італійського клубу.

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Сьогодні Додо прибув у Моену, де команда Вінченцо Італьяно проводить міжсезонні збори. Бразилець пройшов медогляд, підписав контракт, розрахований до літа 2027 року, познайомився з фанатами та гравцями. В Італії Додо виступатиме під другим номером.

За неофіційною інформацією, Шахтар заробить на переході 14,5 млн євро. Ще певна сума передбачена у вигляді бонусів за виконання окремих пунктів угоди.

Нагадаємо, "гірники" придбали Додо в Курітіби у 2017-му за 2 млн євро. Загалом у футболці донеччан молодий захисник провів 97 поєдинків (5 голів та 17 асистів), а також виграв УПЛ, Кубок та Суперкубок України.

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