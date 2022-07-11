"Я не покидаю команду засмученим. Я пішов щасливим, бо повернувся до Барселони. Я мріяв про це п'ять років, бажаючи прожити такий момент іще раз. Єдине, що мені не сподобалося, то це те, як був оформлений мій відхід. З того часу, як я приїхав, я дуже чітко дав зрозуміти, що я більше не 20-річний хлопчик і що я хочу, щоб все робилося прямо, без приховування. Цим клуб грішив останніми роками.

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Барселоні байдуже до людей, які творили історію клубу. Як уболівальник Барселони я хотів би, щоб клуб чинив інакше. Я не говорю про себе, бо моя ситуація мала інший сценарій. Я безмежно вдячний Хаві та президентові за те, що вони повернули мене. Я побачив команду, де багато молодих футболістів із неймовірними ідеями на полі.

Але Барселоні потрібно покращити роботу поза футбольним полем. Мислення цілком протилежне тому, що ми збудували кілька років тому. Все, що відбувається на полі, є відображенням того, що відбувається за його межами", – цитує Алвеса The Guardian.

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