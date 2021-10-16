Олимпийский чемпион предложил свои услуги Барселоне, информирует AS со ссылкой на программу Onze.

Месси до сих пор не дает покоя Барселоне – Лапорта сконфузился, перепутав Педри с аргентинцем

Алвес находится в статусе свободного агента с сентября, когда завершился его контракт с Сан-Паулу. Самый титулованный игрок мира (43 трофея) не прочь вернуться на Камп Ноу уже с начала следующего года. Сложное финансовое положение Барсы не станет проблемой для ветерана, поскольку он не претендует на большую зарплату. Руководство каталонцев взяло время, чтобы обдумать целесообразность приглашения 38-летнего защитника.

Напомним, что Дани Алвес перебрался в Барселону из Севильи летом 2008 года за 35,5 млн евро. На Камп Ноу он добыл 23 трофея, в том числе, 6 чемпионских титулов и 3 кубка Лиги чемпионов.

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