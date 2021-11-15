Захисник Барселони Дані Алвес пішов на великі жертви заради свого повернення до каталонського клубу.

Зарплата бразильця у Барселоні не розголошується, але відомо, що вона буде найнижчою фіксованою серед усіх гравців команди, повідомляє Diario Sport.

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Втім, Алвес матиме чималі бонуси, які залежать від досягнень та виграних трофеїв захисника у складі "блаугранас". Також клуб матиме змогу продовжити контракт з Дані – бразилець прагнув підписати угоду до початку ЧС-2022.

Нагадаємо, 12 листопада каталонський клуб оголосив про підписання контракту із 38-річним бразильцем. Раніше Алвес, який є найтитулованішим футболістом світу, виступав за Барселону з 2008 по 2016 рік.

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