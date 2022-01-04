Голкіпер збірної України Андрій Лунін спробує реабілітуватися за невпевнену гру з Алькояно у минулорічному кубковому турнірі.

Як відомо, вже завтра, 5 січня, Реал зіграє в 1/16 Кубка Іспанії. Суперником "вершкових" стане представник третього за силою дивізіону – Алькояно.

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В основі мадридців точно вийде український голкіпер Андрій Лунін. Про це сьогодні на передматчевій прес-конференції наголосив Карло Анчелотті. Для нашого легіонера цей поєдинок стане першим у сезоні.

Клубний Твіттер виклав відео тренування перед матчем Кубка Іспанії, в якому Лунін наполегливо працював, зокрема, над ударами зі штрафного, які виконували його одноклубники.

Нагадаємо, минулого сезону мадридці також грали в Кубку Іспанії з Алькояно і сенсаційно вилетіли. Той матч став першим для Луніна за Реал і досі залишається останнім.

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