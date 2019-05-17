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Дані Алвес може опинитись в АПЛ

17 травня 12:03 618 Читать на русском
Дані Алвес може опинитись в АПЛ
Дані Алвес / Reuters

Захисник Дані Алвес може покинути ПСЖ після закінчення цього сезону.

Колишній гравець Барселони задумався над зміною місця роботи, повідомляє UOL.

ПСЖ відмовився від купівлі Грізманна

Бразилець і паризький клуб не можуть знайти спільної мови щодо умов нового контракту. Агент Алвеса вже підшукує інші варіанти продовження кар'єри латераля. За інформацією видання, кілька клубів АПЛ можуть задовольнити апетити титулованого бека.

ПСЖ хоче підписати Льоріса

У 30-ти матчах поточного сезону Алвес відзначився 3 голами і 8 результативними передачами.

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Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Франція Дані Алвес Дані Алвес
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