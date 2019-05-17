Дані Алвес може опинитись в АПЛ

Захисник Дані Алвес може покинути ПСЖ після закінчення цього сезону.

Колишній гравець Барселони задумався над зміною місця роботи, повідомляє UOL.

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Бразилець і паризький клуб не можуть знайти спільної мови щодо умов нового контракту. Агент Алвеса вже підшукує інші варіанти продовження кар'єри латераля. За інформацією видання, кілька клубів АПЛ можуть задовольнити апетити титулованого бека.

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У 30-ти матчах поточного сезону Алвес відзначився 3 голами і 8 результативними передачами.