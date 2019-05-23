Тухель не впевнений щодо майбутнього Неймара і Мбаппе у ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував майбутнє зірок паризької команди Кіліана Мбаппе та Неймара.

"Це футбол, і ми знаємо, що багато клубів полюють за нашими гравцями. Трансферний ринок божевільний, але якщо ви запитаєте мене, то як тренер скажу, що хотів би, аби Неймар і Мбаппе залишились у команді. Якщо ж вони покинуть ПСЖ, то нам доведеться шукати варіанти.

Мбаппе розлючений на ПСЖ через Тухеля, – Le Parisien

Мбаппе має цілі, він дуже розумний. Він особливий хлопець, і хоче забивати, забивати і забивати, вигравати усі можливі титули. Я щодня розмовляю з Кіліаном, він знає, чого я хочу, і ми довіряємо одне одному.

Мбаппе не вистачило 4 голи, аби здобути "Золотий бутс" і він звинувачує мене у тому, що я не давав йому грати? Потрібно зазначити, що забити 4 м'ячі у 2 матчах – дуже складна задача. Розумію, як це важливо для Мбаппе, але казати, що він обов'язково забив би ці голи у ворота наших суперників було б відсутністю поваги", – поділився Тухель на прес-конференції, передає AS.

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