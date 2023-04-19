Захиснику луганців Олегу Данченку поки не дозволяють виходити на футбольне поле після проблем із серцем.

"Олег Данченко після серцевого нападу на зимових зборах вже рветься у бій. За моєю інсайдерською інформацією, Зоря хоче, аби футболіст грав. Клуб АЕК (Афіни), який володіє правами на Данченка також дозволяє це.

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Проте українські лікарі, які зараз слідкують за серцем захисника, проти, і бояться дати йому дозвіл. Наскільки мені відомо, теоретично Данченко міг з'явитися на полі ще чотири тижні тому", – написав журналіст Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Данченко пережив серцевий напад на зимових зборах – у футболіста тричі зупинялось серце (життя Олегу вдалося врятувати лише завдяки тому, що поблизу тренувального комплексу опинилися австрійські лікарі, у яких було необхідне обладнання, аби запустити серце). У поточному сезоні 28-річний футболіст провів у складі Зорі 17 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом.

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