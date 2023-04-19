"Данченко міг зіграти ще 4 тижні тому": журналіст пояснив, хто блокує повернення лідера Зорі після клінічної смерті
Захиснику луганців Олегу Данченку поки не дозволяють виходити на футбольне поле після проблем із серцем.
"Олег Данченко після серцевого нападу на зимових зборах вже рветься у бій. За моєю інсайдерською інформацією, Зоря хоче, аби футболіст грав. Клуб АЕК (Афіни), який володіє правами на Данченка також дозволяє це.
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Проте українські лікарі, які зараз слідкують за серцем захисника, проти, і бояться дати йому дозвіл. Наскільки мені відомо, теоретично Данченко міг з'явитися на полі ще чотири тижні тому", – написав журналіст Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, Данченко пережив серцевий напад на зимових зборах – у футболіста тричі зупинялось серце (життя Олегу вдалося врятувати лише завдяки тому, що поблизу тренувального комплексу опинилися австрійські лікарі, у яких було необхідне обладнання, аби запустити серце). У поточному сезоні 28-річний футболіст провів у складі Зорі 17 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом.
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