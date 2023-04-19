Защитнику луганчан Олегу Данченко пока не позволяют выходить на футбольное поле после проблем с сердцем.

"Олег Данченко после сердечного приступа на зимних сборах уже рвется в бой. По моей инсайдерской информации, Заря хочет, чтобы футболист играл. Клуб АЕК (Афины), который владеет правами на Данченко также позволяет это.

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Однако украинские врачи, которые сейчас следят за сердцем защитника, против, и боятся дать ему разрешение. Насколько мне известно, теоретически Данченко мог появиться на поле еще четыре недели назад", – написал журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Напомним, Данченко пережил сердечный приступ на зимних сборах – у футболиста трижды останавливалось сердце (жизнь Олегу удалось спасти лишь благодаря тому, что вблизи тренировочного комплекса оказались австрийские врачи, у которых было необходимое оборудование, чтобы запустить сердце). В текущем сезоне 28-летний футболист провел в составе Зари 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 ассистом.

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