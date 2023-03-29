Оборонець найближчим часом відновить тренування із загальною групою Зорі, поділився журналіст Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.

Лідер Зорі повернувся в Україну після клінічної смерті – відомий вердикт лікарів

Нагадаємо, що Данченко пережив серцевий напад на зимових зборах – у футболіста тричі зупинялось серце (життя Олегу вдалося врятувати лише завдяки тому, що поблизу тренувального комплексу опинилися австрійські лікарі, у яких було необхідне обладнання, аби запустити серце).

Додамо, що у складі Зорі Данченко виступає на правах оренди з грецького АЕКа. В цьому сезоні він відіграв в 15 матчах. Захисник результативними діями не відзначився.

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