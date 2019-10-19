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"Дам 50 фунтів за кожну вдалу зупинку м'яча", – Ібрагімовіч дотепно потролив Лукаку за його техніку

16:36 198 Читать на русском
"Дам 50 фунтів за кожну вдалу зупинку м'яча", – Ібрагімовіч дотепно потролив Лукаку за його техніку
Лукаку та Ібрагімовіч / Reuters

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч прокоментував гру Ромелу Лукаку, а також розповів про цікаве парі із бельгійцем.

"Не очікуйте від Лукаку хорошої техніки, його найкраща якість – чиста міць. У Манчестер Юнайтед пропонував йому парі: "Дам тобі 50 фунтів за кожну вдалу зупинку м'яча". Він відповів: "Що я отримаю, якщо все зроблю, як треба?".

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Нічого йому не відповів, Лукаку просто став би кращим як гравець. Зазначу, що він ніколи не приймав виклики. Можливо, боявся поступитись. Але якщо серйозно, Лукаку притаманний цей неймовірний голод, який дозволить йому показати себе усьому світу. Впевнений, він досягне успіху в Інтері", – поділився Ібрагімовіч у коментарі La Gazzetta dello Sport.

Зазначимо, що Лукаку перебрався до Інтера влітку. Ромелу провів 8 матчів у складі "нерадзуррі" в усіх турнірах, відзначившись 3 голами.

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