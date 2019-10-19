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"Дам 50 фунтов за каждую удачную остановку мяча", – Ибрагимович остроумно потроллил Лукаку за его технику

16:36 43 Читати українською
"Дам 50 фунтов за каждую удачную остановку мяча", – Ибрагимович остроумно потроллил Лукаку за его технику
Лукаку и Ибрагимович / Reuters

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович прокомментировал игру Ромелу Лукаку, а также рассказал об интересном пари с бельгийцем.

"Не ожидайте от Лукаку хорошей техники, его лучшее качество – чистая мощь. В Манчестер Юнайтед предлагал ему пари: "Дам тебе 50 фунтов за каждую удачную остановку мяча". Он ответил: "Что я получу, если все сделаю, как надо?".

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Ничего ему не ответил, Лукаку просто стал бы лучшим как игрок. Отмечу, что он никогда не принимал вызовы. Возможно, боялся уступить. Но если серьезно, Лукаку присущий этот невероятный голод, который позволит ему показать себя всему миру. Уверен, он добьется успеха в Интере", – поделился Ибрагимович в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Лукаку перебрался в Интер летом. Ромелу провел 8 матчей в составе "нерадзурри" во всех турнирах, отметившись 3 голами.

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Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер Италия Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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