"У першому таймі матчу з Колосом у нас були хороші моменти, з яких і можна було "вичавити" максимум. Наш суперник зумів забити і далі грав за рахунком. Другий тайм для нас був без моментів – це засмучує. А так, емоції, бажання були в обох команд, але ось такий фінальний результат вийшов. Ми засмучені, але будемо боротися далі.

Колос – Зоря – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У нас була розкішна серія – 14 матчів без програшів. Поразка від Динамо нас десь психологічно надломила. Але, на щастя, у нас є перерва з іграми збірних. Вона нам допоможе повністю розібрати всі помилки, яких ми припускалися останнім часом і по максимуму їх ліквідувати. Це не була остання гра в сезоні, тому йдемо далі, у нас ще є час.

Колос – це наш прямий конкурент, який так само бореться за найвищі місця в турнірній таблиці. Далі буде ще спекотніше – доведеться прикласти чимало зусиль. Будемо старатися і намагатися захистити те місце, на якому в даний момент знаходимося", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, у матчі 19-го туру Зоря несподівано поступилась Колосу з рахунком 0:1 і втратила можливість відірватись від Ворскли. Підопічні Скрипника посідають у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку і відстають від Шахтаря, який йде другим, на 7 пунктів (у луганців є ще одна гра у запасі).

Зоря несподівано програла Колосу, втративши шанс наблизитися до Шахтаря – ковалівці повернулися в боротьбу за "бронзу"