"В первом тайме матча с Колосом у нас были хорошие моменты, из которых и можно было "выжать" максимум. Наш соперник сумел забить и дальше играл по счету. Второй тайм для нас был без моментов – это огорчает. А так, эмоции, желание были у обеих команд, но вот такой финальный результат вышел. Мы расстроены, но будем бороться дальше.

Колос – Заря – 1:0 – видео гола и обзор матча

У нас была роскошная серия – 14 матчей без проигрышей. Поражение от Динамо нас где-то психологически надломило. Но, к счастью, у нас есть перерыв с играми сборных. Он нам поможет полностью разобрать все ошибки, которые мы допускали в последнее время и по максимуму их ликвидировать. Это не была последняя игра в сезоне, поэтому идем дальше, у нас еще есть время.

Колос – это наш прямой конкурент, который так же борется за самые высокие места в турнирной таблице. Дальше будет еще жарче – придется приложить немало усилий. Будем стараться и пытаться защитить то место, на котором в данный момент находимся", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, в матче 19-го тура Заря неожиданно уступила Колосу со счетом 0:1 и потеряла возможность оторваться от Ворсклы. Подопечные Скрипника занимают в турнирной таблице УПЛ третье место и отстают от Шахтера, который идет вторым, на 7 пунктов (у луганчан есть еще одна игра в запасе).

Заря неожиданно проиграла Колосу, упустив шанс приблизиться к Шахтеру – ковалёвцы вернулись в борьбу за "бронзу"