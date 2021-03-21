Зоря починала з центру поля і відразу ринулася в атаку. Вийшло небезпечно – Гладкого виводили на удар, але Олександр порушив правила у боротьбі з захисником. Господарі, вочевидь, натяк зрозуміли, тому спробували перемістити гру на протилежну половину поля. Колос більше тримав м'яч, а при втраті відразу намагався пресингувати. Переважно ці спроби були успішними, але після втрат ставало дуже небезпечно біля воріт Волинця.

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Володіння ковалівців ніяк не переростало в небезпечні моменти. А от луганці традиційно давали майстер-клас у швидких атаках. Класний момент мав Кочергін. Владислав після забігу від цетрального з меж штрафного кола пробив дуже неточно. Надалі захисники діяли обачніше. Проте в середині тайму трапився справжній провал. Троє луганців виходили на ворота суперника проти самотнього Чурка. В'ячеслав грамотно перекрив траєкторію передачі та заблокував простріл. Згодом ситуація повторилася, але цього разу з пасом забарився Громов.

Моментів у підопічних Віктора Скрипника було вдосталь. Підводила лише реалізація. При чому, тут йдеться виключно про майстерність гравців атаки, адже не скажеш, що у Волинця було багато роботи. Парадокс, але збільшивши відсоток володіння м'ячем, Зоря втратила у гостроті. Ба більше, гості навіть пропустили. За іронією долі, після контратаки. Футболісти Колоса все розіграли, немов по нотах. У завершенні атаки м'яч на лінії воротарського отримав Лисенка. Володимир мав стільки вільного часу і простору, що дозволив собі зробити кілька дотиків перед тим, як завдати фатального удару. До завершення тайму залишалися лічені хвилини, за які результат більше не змінився.

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Друга половина почалася з активності господарів, але удари завдавалися виключно з-за меж штрафного. Спочатку стріляв Чурко (неточно), потім бив Богданов (поруч зі стійкою), а Мілько виконав геть невдало. Згодом все той же Чурко накрутив кількох опонентів на правому фланзі та пробив – Нікола Васіль витягнув м'яч з-під дальньої стійки. До 60-ї хвилини Зоря не те що про атаку не думала, а навіть на чужу половину поля виходила з великими проблемами – лише через дальні передачі. Пресинг господарів працював дуже ефективно.

Віктор Скрипник вирішив вплинути на гру замінами, кинувши у бій трьох свіжих гравців упродовж двох хвилин. Це відразу дало результат. Передусім мусимо говорити про Шахаба. Іранець додав варіативності у останній третині та став автором найнебезпечнішого удару Зорі у звітному матчі – над самісінькою поперечиною. Вловив настрій партнера Юрченко, який теж потужно стріляв із лінії штрафного – м'яч на себе прийняв один із захисників. Можемо констатувати, що оборона господарів почала давати тріщини.

Зоря атакувала все гостріше. Здавалося, Колос відбивався з останніх сил, але ледве не забив удруге. Після подачі з кутового у воротарському господарів виникла справжня пожежа. Від пропущеного врятував Абу-Ханна, який виніс м'яч із лінії воріт. Завершальні хвилини пройшли під тотальним натиском луганців. Лише голкіпер залишився на власній половині. Хоча господарі захищалися хаотично, але все ж зуміли не пропустити.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Колоса. Зоря втратила чудовий шанс наблизитися до Шахтаря на відстань у 4 очки, маючи гру в запасі. Зате підопічні Руслана Костишина вже можуть говорити про амбіції на медалі – до третього місця лише три пункти відставання.

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