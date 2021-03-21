Колос – Зоря – 1:0 – відео гола та огляд матчу
22:50 - Читать на русском
Зоря поступилася Колосу в 19 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.
Колос виглядав краще і таки досяг свого перед свистком на перерву. Лисенка "забули" перед воротами Васіля, який не мав шансів проти потужного пострілу в "дев'ятку".
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Віктор Скрипник не зміг зарядити підопічних на другий тайм. Колос продовжував створювати моменти, натомість Зоря запам'яталася лише неточним ударом Шахаба у падінні через себе.
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