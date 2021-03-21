Колос виглядав краще і таки досяг свого перед свистком на перерву. Лисенка "забули" перед воротами Васіля, який не мав шансів проти потужного пострілу в "дев'ятку".

Зоря несподівано програла Колосу, втративши шанс наблизитися до Шахтаря – ковалівці повернулися в боротьбу за "бронзу"

Віктор Скрипник не зміг зарядити підопічних на другий тайм. Колос продовжував створювати моменти, натомість Зоря запам'яталася лише неточним ударом Шахаба у падінні через себе.