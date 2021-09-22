Отсеянный из сборной Украины Руслан Малиновский помог Аталанте переиграть Сассуоло (2:1). Мы узнали, как в Италии отреагировали на его игру.

Малиновский сохраняет за собой место в стартовом составе Аталанты, выигрывая конкуренцию у Иличича. Украинец до сих пор не в оптимальной форме, на второй тайм сил не хватило, но до перерыва он давал хорошую динамику. Прессинг, открывания – без мяча Руслан постоянно находился в движении, не выключался из эпизодов.

Здесь претензий нет. Малиновский отработал на максимум, сколько позволяет его физическое состояние. В частности, благодаря Руслану бергамаски вчера выдали прекрасную интенсивность прессинга (7,5 PPDA). К 60-й минуте он подсел и был заменен.

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На мяче украинец также проявил себя солидно. Хорошо подыгрывал, обострял передачами вразрез, опасно пробивал. В итоге имеет неплохой результат: ассист, участие в еще одной голевой атаке и острый удар над "девяткой". Четкий сигнал для Александра Петракова, что Руслан очень полезен даже в такой форме.

Но не покидало ощущение, что Малиновский может больше и лучше. Такого же мнения Джан Пьеро Гасперини.

"В прошлом году Малиновский прекрасно выступал, но теперь ему, как и всем его партнерам, нужно подтянуть технический уровень. Он в порядке, но в плане техники ему немного не хватает. А технический аспект напрямую отображается в голах и очках", – сказал после игры наставник Аталанты.

Также стоит отметить, что вчера у Малиновского не пошли стандарты. Его подачи не находили адресатов и приводили к потерям. Поэтому со временем (пока Руслан еще был на поле) угловые начал выполнять новичок Копмайнерс.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored вывели Руслану вторую лучшую оценку в команде – 7,5. Итальянская пресса не в восторге от вчерашней игры Малиновского. Большинство изданий ставят ему средние баллы 6-6,5.

"Ассистировал в первой голевой атаке, принял участие во второй, но допускал ошибки, особенно со стандартов. Необычный брак для его левой", – пишет авторитетная La Gazzetta dello Sport.

"Быстро оформил ассист и сразу мог забить сам. Всегда находился в центре событий, партнеры активно играли на него. Во втором тайме поблек, поэтому Гасперини рано его снял", – считает Tuttomercatoweb.

"В первом тайме много творил, прекрасно разыгрывал с партнерами и отдал результативную передачу на Гозенса. После перерыва пошел в рискованный подкат и заработал желтую, прежде чем сесть в запас", – констатирует Eurosport.

"Он еще не тот, кем мы восхищались в прошлом сезоне. Со временем он, несомненно, наберет форму", – надеется Tuttoatalanta. "Далёк от лучшего Руслана", – добавляет Tuttosport.

И только в Fantacalcio поставили Малиновскому наивысшую оценку в команде – 7. Еще и комплиментов отгрузили: "Блестящий, вдохновленный и решительный. Особенно на первых минутах, когда вырезал на Гозенса идеальный ассист. Один из лучших в Аталанте. Его заменили первым, но он до последнего оставался острейшим в финальной трети поля ".

В субботу у Аталанты суперматч против Интера – лидера Серии А. Бергамаски запрыгнули в топ-4, но по игре пока что совсем не убедительны. На Руслана Малиновского, как лидера атак команды, огромные надежды.

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