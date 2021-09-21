Аталанта не дуже вдало розпочала чемпіонат. Підопічні Джан П'єро Гасперіні лише в компенсований час дотиснули Торіно, а потім втратили очки з Болоньєю, поступилися Фіорентині й з великими труднощами здобули мінімальну перемогу над Салернітаною – причому рідні вболівальники побачили лише поразку від "фіалок". Саме тому в домашньому поєдинку проти невиразного Сассуоло навіть нічия була неприпустимою.

Аталанта з проблемами обіграла найгіршу команду Серії А – непоганий матч Маліновського, заміни приносять результат

Маліновський непогано провів останні матчі (на відміну від конкурентів), тож тренерський штаб бергамасків поставив Руслана у стартовий склад. Аталанта вийшла на гру з перегорнутим трикутником попереду – українець грав на одній лінії з Сапатою, а під ними розташувався Пессіна. Ця модель спрацювала вже на 3-й хвилині: Маліновський уникнув офсайду на правому фланзі й отримав передачу від Дзаппакости, після чого виконав простріл на дальню стійку – Госенс же замкнув. 1:0!

В наступні 10 хвилин "Богиня" провела ще кілька непоганих атак, яким, однак, бракувало завершення. Сассуоло ж міг зрівняти рахунок на 13-й внаслідок красивого розвороту Дефреля навколо Деміраля та фактичного виходу віч-на-віч з Муссо – Грегуар потужно пробив з лінії штрафного, але м'яч полетів значно вище воріт. Це був один з останніх моментів гостей у першому таймі. Надалі гру вела Аталанта.

Так, вже на 15-й Госенс міг оформити дубль, замкнувши простріл Дзаппакости, однак в останню мить м'яч зрізали з його шляху. На 24-й з дистанції пробив Маліновський – м'яч пройшов над лівою дев'яткою! Ще за сім хвилин Пессіна увірвався на лівий край карного майданчика й покотив сферу в дальній нижній кут (трішечки неточно), а в наступній же атаці Сапата бив головою метрів з шести. Вище воріт!

Зрештою, на 37-й хвилині тиск бергамасків завершився логічним голом: Маліновський відкрився на лінію штрафного й обстукався з Сапатою, той віддав пас на правий край, а Дзаппакоста звідти завдав удару в дальній кут – 2:0! Втім, спокійно довести матч до перерви Аталанті не вдалося, адже на 44-й хвилині Берарді змістився з правого флангу й несподівано вистрілив під ближню стійку. 2:1!

В другому таймі господарі продовжили володіти ініціативою. Вже на 48-й хвилині вони заробили стандарт на правому фланзі – кут був доволі гострим, але Маліновський все одно наважився з нього бити. Вийшло занадто високо. Після цього ефективність дій Руслана почала падати, а після 15 хвилин другого тайму українець ще й сів на жовту картку. Хавбек завівся й при цьому не приносив користі, тож Джан П'єро Гасперіні замінив його на Ілічіча. Йшла 62 хвилина матчу.

На той момент просіла ефективність не тільки у Маліновського, а й у всієї Аталанти. На 54-й хвилині бергамаски навіть могли пропустити другий гол внаслідок подачі, яку Дефрель замикав з меж воротарського, однак м'яч полетів вище воріт. Цей момент довгий час залишався єдиним по перерві, однак свіжий Ілічіч перервав тишу на 66-й хвилині, вистріливши з лінії карного майданчика під поперечину – сфера пройшла у сантиметрах від каркасу воріт!

Джан П'єро Гасперіні за три хвилини після цього епізоду освіжив фланги, замість Дзаппакости та Госенса випустивши Пеццелу та Меле, однак заміни ніяк не посилили гру. До 84-ї хвилини в активі бергамасків не було жодного моменту, окрім перспективного виходу Сапати віч-на-віч внаслідок вдалого рикошету – втім, Консільї вчасно вийшов з воріт на кут штрафного, вибивши м'яч з-під ніг Дувана. Сассуоло огризнувся кількома закиданнями, однак протиснутись крізь оборону "Богині" не вдавалося. Вболівальники почали посвистувати.

В ендшпілі зустрічі у Сассуоло просто завершились сили. Вони намагалися вести контргру, але у гостей взагалі не тримався м'яч. Аталанта почала притискати суперника, чому також сприяв вихід Пікколі та Пашаліча на 84-й хвилині. Перший вже на 85-й міг закривати матч, відкрившись на лінії штрафного й потужно пробивши низом. Консільї парирував. На 87-й Пеццела спробував вистрілити з дистанції, але вийшло занадто неточно.

Вже у компенсований час Пікколі змарнував ще одну нагоду відзначитись, не встигнувши замкнути простріл з правого флангу й не підхопивши відскок після сейву Консільї. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Аталанти з рахунком 2:1. Бергамаски набрали 10 очок і піднялись на четверте місце в турнірній таблиці Серії А.

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