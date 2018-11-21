Cтало відомо, скільки Ібрагімовіч зароблятиме у Мілані

Ліга націй — 21:00 1768
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Підсумки Ліги націй: невдачі фаворитів та призерів ЧС-2018, несподіванки і сенсації або Чи виправдав турнір сподівання
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25 відставок за 3 місяці: чому Італія та Іспанія – найнебезпечніші місця для тренерівІспанія — 20:39 4301
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Зінченко як дві європейські зірки і 75 млн економії: фанати Манчестер Сіті вражені грою українця проти ТуреччиниАнглія — 20:08 5033
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Коноплянка у складі нерезультативного тріо повинен врятувати Шальке, – BildНімеччина — 17:05 1323
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Лунін отримав шанс заграти за Леганес у Прімері – головний переможець матчів збірної України має вийти на АлавесІспанія — 16:53 3446
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