Cтало відомо, скільки Ібрагімовіч зароблятиме у Мілані

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович незабаром повернеться у Серію А.

За інформацією Gazzetta dello Sport, Мілан найближчим часом підпише шведського форварда, який вже виступав у складі "россонері".

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Повідомляється, що Златан підпише з Міланом контракт на півроку з можливістю пролонгації ще на рік. За шість місяців у міланському клубі Ібрагімовіч заробить 2 млн євро.

До слова, раніше у Мілані підтвердили факт перемовин із Златаном. Контракт Ібрагімовича з Лос-Анджелес Гелаксі діє до кінця грудня 2018 року.

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