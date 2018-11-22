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Cтало известно, сколько Ибрагимович будет получать в Милане

21 ноября 23:10 72 Читати українською
Cтало известно, сколько Ибрагимович будет получать в Милане
Златан Ибрагимович / Goal

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вскоре вернется в Серию А.

По информации Gazzetta dello Sport, Милан ближайшее время подпишет шведского форварда, который уже выступал в составе "россонери".

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Сообщается, что Златан подпишет с Миланом контракт на полгода с возможностью пролонгации еще на год. За шесть месяцев в миланском клубе Ибрагимович заработает 2 млн евро.

К слову, ранее в Милане подтвердили факт переговоров со Златаном. Контракт Ибрагимовича Лос-Анджелес Гэлакси действует до конца декабря 2018 года.

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