Чудовий гол Джеймса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Манчестер Юнайтед несподівано втратив очки у матчі з Саутгемптоном (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Вже на 10 хвилині Деніел Джеймс чудовим ударом у дальну дев'ятку відкрив рахунок у грі. Це вже третій гол новачка Манчестер Юнайтед у 4-х матчах.

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У другій половині зустрічі Саутгемптон зрівняв рахунок завдяки голу Янніка Вестергора. На 73 хвилині "святі" залишились у меншості, але змогли втримати нічию – 1:1.

Після цієї нічиєї Манчестер Юнайтед набрав 5 очок і залишився на четвертій сходинці, Саутгемптон з 4-ма пунктами піднявся на тринадцяте місце.