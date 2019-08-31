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Чудовий гол Джеймса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

17:08 110 Читать на русском
Чудовий гол Джеймса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Манчестер Юнайтед несподівано втратив очки у матчі з Саутгемптоном (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

58’ Яннік Вестергор
73’ Кевін Дансо
 
Деніел Джеймс 10’
10’ Деніел Джеймс
58’ Яннік Вестергор
73’ Кевін Дансо

Вже на 10 хвилині Деніел Джеймс чудовим ударом у дальну дев'ятку відкрив рахунок у грі. Це вже третій гол новачка Манчестер Юнайтед у 4-х матчах.

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У другій половині зустрічі Саутгемптон зрівняв рахунок завдяки голу Янніка Вестергора. На 73 хвилині "святі" залишились у меншості, але змогли втримати нічию – 1:1.

Після цієї нічиєї Манчестер Юнайтед набрав 5 очок і залишився на четвертій сходинці, Саутгемптон з 4-ма пунктами піднявся на тринадцяте місце.

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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Відеоновини Саутгемптон Саутгемптон
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