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Великолепный гол Джеймса в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

17:08 39 Читати українською
Великолепный гол Джеймса в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Манчестер Юнайтед неожиданно потерял очки в матче с Саутгемптоном (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

58’ Янник Вестергор
73’ Кевин Дансо
 
Дениэл Джеймс 10’
10’ Дениэл Джеймс
58’ Янник Вестергор
73’ Кевин Дансо

Уже на 10 минуте Дениэль Джеймс великолепным ударом в дальнюю "девять" открыл счет в игре. Это уже третий гол новичка Манчестер Юнайтед в 4-х матчах.

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Во второй половине встречи Саутгемптон сравнял счет благодаря голу Янника Вестергора. На 73 минуте "святые" остались в меньшинстве, но смогли удержать ничью – 1:1.

После этой ничьей Манчестер Юнайтед набрал 5 очков и остался на четвертом месте, Саутгемптон с 4-ма пунктами поднялся на тринадцатое место.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Саутгемптон Саутгемптон Англия Видеоновости Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
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