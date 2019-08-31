Великолепный гол Джеймса в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Манчестер Юнайтед неожиданно потерял очки в матче с Саутгемптоном (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Уже на 10 минуте Дениэль Джеймс великолепным ударом в дальнюю "девять" открыл счет в игре. Это уже третий гол новичка Манчестер Юнайтед в 4-х матчах.

Манчестер Юнайтед в большинстве не смог дожать Саутгемптон: 4-й тур АПЛ, матчи субботы

Во второй половине встречи Саутгемптон сравнял счет благодаря голу Янника Вестергора. На 73 минуте "святые" остались в меньшинстве, но смогли удержать ничью – 1:1.

После этой ничьей Манчестер Юнайтед набрал 5 очков и остался на четвертом месте, Саутгемптон с 4-ма пунктами поднялся на тринадцатое место.