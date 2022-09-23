Це був третій сезон турніру, який стартував у 2019-му. Раніше по 4 команди з МЛС і чемпіонату Мексики розігрували коротенький плей-офф і визначали найкращого. Наступного року планується розширення складу учасників, а цього організатори вирішили обійтись однією стадією з 5 пар.

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В одному з поєдинків зустрілись Реал Солт-Лейк та Атлас. На 17-й хвилині рахунок відкрив захисник американців Аарон Еррера. Він прийняв м'яч на своїй половині поля і виконав ідеальний удар з 65 метрів. Щоправда, шедевр виявився марним. Незабаром Реал залишився в меншості і пропускав від Атласа в кожному з таймів.

From his own half! ️ ?



Aaron Herrera, just wow. #LeaguesCupShowcase2022 pic.twitter.com/emCG2M3iba — Major League Soccer (@MLS) September 23, 2022

Загальний рахунок цьогорічного Кубка ліг все ж виявився на користь представників МЛС – 3:2.