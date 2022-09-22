Європейський футбольний союз розглядає варіант зі зміною формату Суперкубка у 2024 році, інформує The Guardian.

Міні-турнір залишається однаковим з 1972 року – трофей розігрують переможець Кубка/Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА/Ліги Європи. Втім, УЄФА хоче зробити його довшим і цікавішим для американської публіки. Саме цей ринок став піроритетним для союзу у найближчі роки.

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У 2024-му Суперкубок можуть провести саме у США і розширити до 4 команд – компанію двом звичним учасникам складуть переможці Ліги конференцій та МЛС. Присутність останньої комади має додатково підігріти інтерес місцевої публіки. Також організатори будуть упродовж кількох днів розважати фанатів всілякими позафутбольними шоу, які є неодмінною частиною змагань у Північній Америці.

У четвер та п'ятницю представники УЄФА зустрічаються на генеральній асамблеї асоціації європейських клубів (ЕСА) у Стамбулі. Тема потенційних змін Суперкубка стане однією з найгарячіших.

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