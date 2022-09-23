Это был третий сезон турнира, стартовавшего в 2019-м. Ранее по 4 команды из МЛС и чемпионата Мексики разыгрывали коротенький плей-офф и определяли лучшего. В следующем году планируется расширение состава участников, а в этом организаторы решили обойтись одной стадией из 5 пар.

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В одном из поединков встретились Реал Солт-Лейк и Атлас. На 17-й минуте счет открыл защитник американцев Аарон Эррера. Он принял мяч на своей половине поля и нанес идеальный удар с 65 метров. Правда, шедевр оказался тщетным. Вскоре Реал остался в меньшинстве и пропускал от Атласа в каждом из таймов.

From his own half! ️ ?



Aaron Herrera, just wow. #LeaguesCupShowcase2022 pic.twitter.com/emCG2M3iba — Major League Soccer (@MLS) September 23, 2022

Общий счет нынешнего Кубка лиг все же оказался в пользу представителей МЛС – 3:2.