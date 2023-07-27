Нігерія переграла Австралію на жіночому чемпіонаті світу. В інших матчах другого туру Португалія здолала В'єтнам, а США не зуміли дотиснути Нідерланди.

Група Е

США – Нідерланди – 1:1

Голи: Хоран, 62 – Роорд, 17

США і Нідерланди 4 роки тому грали у фіналі чемпіонату світу, а тепер зустрілися на груповому етапі. "Оранжеві" відкрили рахунок точним ударом Джил Роорд. Американки створили у відповідь кілька моментів на стандартах, але програли перший тайм.

У другому навіси з кутових нарешті принесли користь – Ліндсі Хоран замкнула подачу Роуз Лавелль. США володіли перевагою та намагалися вирвати перемогу, однак Трініті Родман не влучила у площину, а удар Софії Сміт заблокували. У підсумку нічия. США і Нідерланди зберегли лідерство з 4 очками.

Португалія – В'єтнам – 2:0

Голи: Енкарнакао, 7, Назарет, 21

Португалки прогнозовано обіграли аутсайдера групи, набрали 3 бали та залишилися в боротьбі за плей-офф. Телма Енкарнакао забила швидкий гол, відгукнувшись на простріл з правого флангу. А потім тонким пасом оформила асист на Франціску Назарет.

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Група В

Австралія – Нігерія – 2:3

Голи: ван Егмонд, 45+1, Кеннеді, 90+10 – Кану, 45+6, Огале, 65, Ошоала, 72

Австралія сенсаційно програла Нігерії. 45 хвилин не було голів, а в компенсований до першого тайму час команди дали жару. Емілі ван Егмонд з пасу Кейтлін Фоорд вивела австралійок вперед, однак через кілька хвилин Ученна Кану скористалася вдалим відскоком і відновила паритет.

По перерві африканки прибили фаворита. Осіначі Огале прийшла до чужих воріт на стандарт і занесла м'яч у сітку після помилки голкіпера. Крапку в зустрічі поставила Асісат Ошоала – нападниця Барселони відкрилася під пас з глибини, уникла офсайда, увірвалася між двома суперницями та забила.

Арбітр знову компенсував купу часу – матч тривав близько двох годин. На десятій компенсованій хвилині Австралія відквитала один гол (Аланна Кеннеді після кутового), однак врятуватися не змогла.

Це вже друга несподіванка від Нігерії. У першому турі представниці Африки розписали нічию з Канадою, а тепер обіграли господарів ЧС-2023. Нігерія очолила групу В з 4 очками. У Канади – стільки ж, Австралія має 3 пункти.