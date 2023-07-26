ЧС-2023: переможці Олімпіади з вольовою перемогою уникли ганьби, шедевр у стилі Лобановського – три команди вже вилетіли
Ірландія поступилася Канаді в рамках другого туру жіночого чемпіонату світу. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
ЧС-2023. Група В, 2 тур
Канада – Ірландія – 2:1
Голи: Конноллі, 45+5, Леон, 54 – МакКейб, 4
Перший тур для цих збірних склався невдало. Ірландія програла австралійкам, що не дивно для дебютанток таких турнірів. А от втрата очок Канадою стала сенсацією. Чинні олімпійські чемпіонки розписали безгольову нічию проти Нігерії.
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Сьогодні європейки також замахнулися на сенсацію. Вже на 4-й хвилині Кеті МакКейб відкрила рахунок. Ірландка замість подачі від кутового прапорця закрутила м'яч прямісінько у сітку – "сухий лист". Шедевр, на яких колись спеціалізувався Валерій Лобановський.
Канада цілковито провалила перший тайм, але на перерву зуміла піти за нічийного рахунку. Після однієї з подачу у штрафний Конноллі не впоралася з тиском і зрізала м'яч у власні ворота. Щоб уникнути нервового сценарію, другий гол "кленові листки" забили вже на початку другого тайму. Хороший закономірний гол після красивої позиційної атаки.
Завдяки цій перемозі Канада опинилася в ситуації, коли сама вирішуватиме свою долю в останньому турі. Як би Австралія не зіграла з Нігерією, все вирішиться в очному протистоянні цих збірних. Водночас для Ірландії чемпіонат світу формально завершений. Європейки приєдналися до Замбії та Коста-Рики, які також уже вилетіли.
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