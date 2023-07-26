Ірландія поступилася Канаді в рамках другого туру жіночого чемпіонату світу. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2023. Група В, 2 тур

Канада – Ірландія – 2:1

Голи: Конноллі, 45+5, Леон, 54 – МакКейб, 4

Перший тур для цих збірних склався невдало. Ірландія програла австралійкам, що не дивно для дебютанток таких турнірів. А от втрата очок Канадою стала сенсацією. Чинні олімпійські чемпіонки розписали безгольову нічию проти Нігерії.

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Сьогодні європейки також замахнулися на сенсацію. Вже на 4-й хвилині Кеті МакКейб відкрила рахунок. Ірландка замість подачі від кутового прапорця закрутила м'яч прямісінько у сітку – "сухий лист". Шедевр, на яких колись спеціалізувався Валерій Лобановський.

Канада цілковито провалила перший тайм, але на перерву зуміла піти за нічийного рахунку. Після однієї з подачу у штрафний Конноллі не впоралася з тиском і зрізала м'яч у власні ворота. Щоб уникнути нервового сценарію, другий гол "кленові листки" забили вже на початку другого тайму. Хороший закономірний гол після красивої позиційної атаки.

Завдяки цій перемозі Канада опинилася в ситуації, коли сама вирішуватиме свою долю в останньому турі. Як би Австралія не зіграла з Нігерією, все вирішиться в очному протистоянні цих збірних. Водночас для Ірландії чемпіонат світу формально завершений. Європейки приєдналися до Замбії та Коста-Рики, які також уже вилетіли.

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