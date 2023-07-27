Нигерия обыграла Австралию на женском чемпионате мира. В других матчах второго тура Португалия одолела Вьетнам, а США не смогли дожать Нидерланды.

Группа Е

США – Нидерланды – 1:1

Голы: Хоран, 62 – Роорд, 17

США и Нидерланды 4 года назад играли в финале чемпионата мира, а теперь встретились на групповом этапе. "Оранжевые" открыли счет точным ударом Джил Роорд. Американки в ответ создали несколько моментов на стандартах, но проиграли первый тайм.

Во втором навесы с угловых наконец-то принесли пользу – Линдси Хоран замкнула подачу Роуз Лавелль. США владели преимуществом и пытались вырвать победу, однако Тринити Родман не попала в створ, а удар Софии Смит заблокировали. В итоге ничья. США и Нидерланды сохранили лидерство с 4 очками.

Португалия – Вьетнам – 2:0

Голы: Энкарнакао, 7, Назарет, 21

Португалки прогнозируемо обыграли аутсайдера группы, набрали 3 балла и остались в борьбе за плей-офф. Телма Энкарнакао забила быстрый гол, откликнувшись на прострел с правого фланга. А потом тонким пасом оформила ассист на Франциску Назарет.

ЧМ-2023: победители Олимпиады с волевой победой ушли от позора, шедевр в стиле Лобановского – три команды уже вылетели

Группа В

Австралия – Нигерия – 2:3

Голы: ван Эгмонд, 45+1, Кеннеди, 90+10 – Кану, 45+6, Огале, 65, Ошоала, 72

Австралия сенсационно проиграла Нигерии. 45 минут не было голов, а в компенсированное к первому тайму время команды дали жару. Эмили ван Эгмонд с паса Кейтлин Фоорд вывела австралиек вперед, однако через несколько минут Ученна Кану воспользовалась удачным отскоком и восстановила паритет.

После перерыва африканки прибили фаворита. Осиначи Огале пришла к чужим воротам на стандарт и занесла мяч в сетку после ошибки голкипера. Точку во встрече поставила Асисат Ошоала – нападающая Барселоны открылась под пас из глубины, избежала офсайда, ворвалась между двумя соперницами и забила.

Арбитр снова компенсировал кучу времени – матч длился около двух часов. На десятой компенсированной минуте Австралия отквитала один гол (Аланна Кеннеди после углового), однако спастись не смогла.

Это уже второй сюрприз от Нигерии. В первом туре представительницы Африки расписали ничью с Канадой, а теперь обыграли хозяев ЧМ-2023. Нигерия возглавила группу В с 4 очками. У Канады – столько же, Австралия имеет 3 пункта.