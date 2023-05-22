Чемпіонат світу U-20, 1-й тур

Група С

Ізраїль U-20 – Колумбія U-20 – 1:2

Голи: Тургеман, 57 (пен.) – Кортес, 74 Пуерта, 90

Сенегал U-20 – Японія U-20 – 0:1

Гол: Матсукі, 15

Група D

Нігерія U-20 – Домініканська Республіка U-20 – 2:1

Голи: Росаріо, 31 (аг), Лаваль, 71 – Аскона, 23 (пен.)

Італія U-20 – Бразилія U-20 – 3:2

Голи: Праті, 11, Казадеї, 28, 35 (пен.) – Леонардо 72, 87

Ізраїль стартував на молодіжному чемпіонаті з матчу проти колумбійців. Попри те, що номінальні господарі поля забили першими, їм не вдалося втримати перевагу. Колумбія під кінець поєдинку двічі вразила ворота ізраїльтян.

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У другому поєдинку групи C зустрічалась команда динамівця Діалло з Японією. Острів'яни швидко повели в рахунку, а потім намагалися його втримати. Легіонер киян зрівняв цифри на табло, однак VAR скасував гол Діалло. Сенегал більше контролював м'яч та створював небезпечні моменти біля воріт суперника, проте не зміг їх реалізувати. Лідирують в групі C Колумбія та Японія, збірні Ізраїля і Сенегалу посідають третю та четверту сходинки відповідно.

Домінікана доволі швидко відкрила рахунок в зустрічі проти Нігерії. Однак втримати прийнятний для себе результат не вдалося. Крайній захисник команди Росаріо відправив м'яч у свої ворота. Нігерія намагалася контролювати зустріч, раз за разом створюючи небезпечні моменти. Африканці завдали 25 ударів по воротах суперника, але тільки один з них перетворився на гол.

В іншому матчі зустрічалися Італія та Бразилія. Вони подарували видовищний матч з п'ятьма голами. Ще в першому таймі італійці забезпечили собі комфортну перевагу в три голи. Спроби "селесао" відігратися принесли результат тільки під кінець. Леонардо двічі вразив ворота суперника, проте зрівняти рахунок не вдалося. В групі D лідирують Італія та Нігерія, а Бразилія та Домініканська Республіка ділять третю та четверту сходинки.