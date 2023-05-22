Чемпионат мира U-20, 1-й тур

Группа С

Израиль U-20 – Колумбия U-20 – 1:2

Голы: Тургеман, 57 (пен) – Кортес, 74 Пуэрта, 90

Сенегал U-20 – Япония U-20 – 0:1

Гол: Матсуки, 15

Группа D

Нигерия U-20 – Доминиканская Республика U-20 – 2:1

Голы: Росарио, 31 (аг), Лаваль, 71 – Аскона, 23 (пен)

Италия U-20 – Бразилия U-20 – 3:2

Голы: Прати, 11, Казадеи, 28, 35 (пен) – Леонардо 72, 87

Израиль стартовал на молодежном чемпионате по матчу против колумбийцев. Несмотря на то, что номинальные хозяева поля забили первыми, им не удалось удержать преимущество. Колумбия на исходе поединка дважди поразила ворота израильтян.

ЧМ-2023: Аргентина едва избежала провала на старте домашнего турнира, Словакия сокрушила Фиджи

Во втором матче группы C встречалась команда динамовца Диалло с Японией. Островитяне быстро повели в счете, а затем пытались его удержать. Легионер киевлян сравнил цифры на табло, однако VAR отменил гол Диалло. Сенегал больше контролировал мяч и создавал опасные моменты у ворот соперника, но не смог реализовать. Лидирует в группе C Колумбия и Япония, сборные Израиля и Сенегала занимают третье и четвертое место соответственно.

Доминикана довольно быстро открыла счет в матче против Нигерии. Однако удержать приемлемый для себя результат не удалось. Крайний защитник команды Росарио отправил мяч в свои ворота. Нигерия пыталась контролировать встречу, то и дело создавая опасные моменты. Африканцы нанесли 25 ударов по воротам соперника, но только один из них превратился в гол.

В другом матче встречались Италия и Бразилия. Они подарили зрелищный матч с пятью голами. Еще в первом тайме итальянцы обеспечили себе комфортное преимущество в три гола. Попытки "селесао" отыграться принесли результат только к концу матча. Леонардо дважды поразил ворота соперника, однако сравнять счет не удалось. В группе D лидируют Италия и Нигерия, а Бразилия и Доминиканская Республика делят третье и четвертое место.