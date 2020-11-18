На теренах Південної Америки продовжується боротьба у кваліфікації на чемпіонат світу у Катарі. Читайте звіт матчів на Футбол 24.

ЧС-2022, кваліфікація Південної Америки, 4-й раунд

Уругвай – Бразилія – 0:2

Голи: Артур, 33, Рішарлісон, 45

Вилучення: Кавані, 71

Перу – Аргентина – 0:2

Голи: Гонсалес, 17, Мартінес, 28

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Збірна Аргентини після втрати очок у попередньому турі без проблем обіграла Перу. Перемогу "альбіселесте" забезпечили голи Ніко Гонсалеса та Лаутаро Мартінеса ще у першому таймі. Ліонель Мессі провів на полі увесь матч, але результативними діями не відзначався.

Бразилія залишається єдиною командою, яка йде без втрат. Вночі "селесао" здолали Уругвай. Забивали Артур та Рішарлісон. Відзначимо, що неабияк свою команду підставив Едінсон Кавані, хоча мав би стати вожаком, зважаючи на коронавірус у Суареса. В середині другого тайму Едінсон отримав пряму червону картку за дуже брудний фол проти все того ж Рішарлісона.

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