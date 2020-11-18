На теренах Південної Америки продовжується боротьба у кваліфікації на чемпіонат світу у Катарі. Читайте звіт матчів на Футбол 24.

ЧС-2022, кваліфікація Південної Америки, 4-й раунд

Еквадор – Колумбія – 6:1

Голи: Арболеда, 7, 90+1, Дегальдо, 9, Мартінес, 32, Ареага, 39 – Родрігес, 45+1 (пен.)

Вилучення: Плата, 78 (Е)

Венесуела – Чилі – 2:1

Голи: Маго, 9, Рондон, 81 – Відаль, 15

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Гравці Еквадору ще до свистка на перерву зняли усі питання щодо переможця зустрічі, змусивши 4 рази голкіпера суперника діставати м'яч із сітки воріт. Наприкінці тайму головна зірка колумбійців Хамес Родрігес спробував повернути інтригу, реалізувавши пенальті. У другій половині гри господарі добили суперника ще двома голами. Перемога дозволила еквадорцям піднятись на друге місце таблиці, Колумбія – 7-ма.

Венесуела та Чилі обмінялись швидкими голами. Варто відзначити, що за гостей відзначився хавбек Інтера Артуро Відаль. Після перерви господарі дотиснули суперника, що підняло венесуельців на 6-те місце, Чилі залишився – 6-м.

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