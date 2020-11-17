Товариський матч

Єгипет U-23 – Бразилія U-23 – 2:1

Гол у складі латиноамериканців: Родріго, 17

Бразилія U-23 із хавбеком Шахтаря у старті змагається з єгиптянами – пряма відеотрансляція спарингу

Зіркові селесао активніше розпочали поєдинок і справедливо повели в рахунку на 17-й хвилині. Гол до свого активу записав вінгер мадридського Реала Родріго Гоїс, який вдало зіграв на добиванні після затяжної атаки бразильців. Проте, після перерви шальки терезів на свій бік схилили молоді "фараони", а два забиті в дебюті другого тайму м'ячі дезорієнтували латиноамериканців. Оговтатися від цього натиску єгиптян Бразилія U-23 так і не зуміла, поступившись у спарингу.

До слова, хавбек Шахтаря Майкон вийшов у старті й відіграв 85 хвилин. Натомість його одноклубник Маркос Антоніо вийшов на 46-й хвилині, а Додо та Тете – на 74-й.

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