toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - МЕКСИКА БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ ІСПАНІЯ - РОСІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: Маркес – один із найбільш вікових футболістів, що виходили у стартовому складі за всю історію Мундіалю

17:44 130 Читать на русском
ЧС-2018: Маркес – один із найбільш вікових футболістів, що виходили у стартовому складі за всю історію Мундіалю
Рафа Маркес / Getty Images

Капітан збірної Мексики Рафа Маркес став одним із найбільш вікових футболістів, що виходили у стартовому складі за всю історію чемпіонатів світу.

Ветеран збірної Мексики Рафа Маркес встановив цікаве досягнення, вийшовши у стартовому складі своєї команди на матч 1/8 фіналу ЧС-2018 проти збірної Бразилії.

Бразилія – Мексика: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

На момент сьогоднішнього матчу проти бразильців вік Маркеса складає 39 років та 139 днів, що є одним з найбільших показників за всю історію Мундіалів, повідомляє Opta.

Мексиканець поступається лише першому володарю Золотого м'яча англійцю Стенлі Метьюзу, який вийшов у стартовому складі "трьох левів" на матч проти збірної Уругваю під час ЧС-1954 року у віці 39 років та 145 днів.

Нагадаємо, збірна Мексики у ці хвилини грає матч 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Бразилії.

Савіола: Мессі довів, що самотужки виграти чемпіонат світу неможливо

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія

live 90'
2 : 0
Мексика
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Мексика Мексика Бразилія - Мексика Рафа Маркес Рафа Маркес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
6
хв
Бельгія
21:00
Японія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук