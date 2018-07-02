ЧС-2018: Маркес – один із найбільш вікових футболістів, що виходили у стартовому складі за всю історію Мундіалю

Капітан збірної Мексики Рафа Маркес став одним із найбільш вікових футболістів, що виходили у стартовому складі за всю історію чемпіонатів світу.

Ветеран збірної Мексики Рафа Маркес встановив цікаве досягнення, вийшовши у стартовому складі своєї команди на матч 1/8 фіналу ЧС-2018 проти збірної Бразилії.

Бразилія – Мексика: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

На момент сьогоднішнього матчу проти бразильців вік Маркеса складає 39 років та 139 днів, що є одним з найбільших показників за всю історію Мундіалів, повідомляє Opta.

Мексиканець поступається лише першому володарю Золотого м'яча англійцю Стенлі Метьюзу, який вийшов у стартовому складі "трьох левів" на матч проти збірної Уругваю під час ЧС-1954 року у віці 39 років та 145 днів.

Нагадаємо, збірна Мексики у ці хвилини грає матч 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Бразилії.

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