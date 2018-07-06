ЧС-2018: лише Бразилія та Уругвай мають шанс перервати "прокляття" Кубка світу – неймовірна статистика

Сьогодні на чемпіонаті світу розпочинаються поєдинки 1/4 фіналу. Уругвай поміряється силами з Францією, а Бразилія протистоятиме Бельгії. "Футбол 24" пояснює, чому південноамериканські збірні повинні серйозно остерігатись протистояння з європейськими командами.

Чемпіонат світу-2018 входить у найцікавішу стадію. На перемогу в турнірі залишилось лише 8 претендентів – Уругвай, Франція, Бразилія, Бельгія, Швеція, Англія, Росія та Хорватія. З них чемпіонами світу ставали лише Бразилія (5 разів), Уругвай (2 рази) Франція та Англія (по одному разу).

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Участь у ЧС-2018 припинили вже декілька грандів світового футболу – Іспанія, Португалія, Німеччина та Аргентина. Виліт останніх змусив згадати про своєрідне "прокляття" чемпіонатів світу.

Справа в тому, що коли Мундіаль проводився на території Європи, лише одного разу у 10 випадках перемогу в турнірі здобула команда з іншого континенту. Востаннє це траплялось ще 60 років тому, коли на чемпіонаті світу у Швеції тріумфатором стала Бразилії з неймовірним Пеле. Цікаво, що у фіналі "Селесао" обіграли якраз господарів турніру шведів.

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З того часу – наче "заклинило". На території Європи пройшло вже 6 чемпіонатів світу, у яких неодмінно перемогу здобували представники "Старого світу". Судіть самі:

1966 – турнір проводився в Англії, яка і стала переможцем змагань;

1974 – Мундіаль проходив у ФРН (Західна Німеччина, вона і ж здобула Кубок);

1982 – Італія виграла чемпіонат світу, який проходив у Іспанії;

1990 – ФРН тріумфувала на Мундіалі в Італії;

1998 – Франція у фіналі домашнього чемпіонату світу не залишила шансів Бразилії;

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2006 – Італія стала чемпіоном світу на німецькій землі.

Чемпіонат світу-2018 має всі шанси продовжити неприємну традицію для представників інших континентів, адже участь в турнірі продовжують брати одразу 6 представників Європи – Швеція, Англія, Росія, Хорватія, Бельгія та Франція.

Лише Бразилія та Уругвай мають шанс перервати цю вражаючу серію. Чи під силу це підопічним Тіте та Табареса – дізнаємось незабаром.

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