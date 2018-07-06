ЧМ-2018: только Бразилия и Уругвай имеют шанс прервать "проклятие" Кубка мира – невероятная статистика

Сегодня на чемпионате мира начинаются поединки 1/4 финала. Уругвай померяется силами с Францией, а Бразилия будет противостоять Бельгии. "Футбол 24" объясняет, почему южноамериканские сборные должны серьезно опасаться противостояния с европейскими командами.

Чемпионат мира-2018 входит в самую интересную стадию. На победу в турнире осталось только 8 претендентов – Уругвай, Франция, Бразилия, Бельгия, Швеция, Англия, Россия и Хорватия. Из них чемпионами мира становились только Бразилия (5 раз), Уругвай (2 раза) Франция и Англия (по одному разу).

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Участие в ЧМ-2018 прекратили уже несколько грандов мирового футбола – Испания, Португалия, Германия и Аргентина. Вылет последних заставил вспомнить о своеобразном "проклятии" чемпионатов мира.

Дело в том, что когда Мундиаль проводился на территории Европы, лишь однажды в 10 случаях победу в турнире одержала команда из другого континента. Последний раз это случалось еще 60 лет назад, когда на чемпионате мира в Швеции триумфатором стала Бразилии с невероятным Пеле. Интересно, что в финале "Селесао" обыграли как раз хозяев турнира шведов.

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С тех пор – как "заклинило". На территории Европы прошло уже 6 чемпионатов мира, в которых непременно победу одерживали представители "Старого света". Судите сами:

1966 – турнир проводился в Англии, и стала победителем соревнований;

1974 – Мундиаль проходил в ФРГ (Западная Германия, она и ж завоевала Кубок)

1982 – Италия выиграла чемпионат мира, который проходил в Испании;

1990 – ФРГ победила на мундиале в Италии;

1998 – Франция в финале домашнего чемпионата мира не оставила шансов Бразилии;

Бразилия – Бельгия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

2006 – Италия стала чемпионом мира на немецкой земле.

Чемпионат мира-2018 имеет все шансы продолжить неприятную традицию для представителей других континентов, ведь участие в турнире продолжают принимать сразу 6 представителей Европы – Швеция, Англия, Россия, Хорватия, Бельгия и Франция.

Только Бразилия и Уругвай имеют шанс прервать эту впечатляющую серию. По силам ли это подопечным Тите и Табареса – узнаем в скором времени.

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