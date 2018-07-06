Уругвай – Франція: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Уругвай і Франція зійдуться за право вийти у півфінал Чемпіонату світу 2018. "Футбол 24" представляє анонс матчу 1/4 ЧС-2018.

Уругвай – Франція

6 липня, 17:00, Нижній Новгород, стадіон Нижній Новгород

Головний арбітр: Нестор Пітана (Аргентина)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Уругвай – Франція: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Уругвай і Франція дійшли до чвертьфіналу, забивши по 7 голів. Єдина різниця, що команда Табареса пропустила лише 1 м'яч (від Португалії), а підопічні Дешама – 4. Уругвайці на цьому Мундіалі лише перемагали, французи зіграли досі єдиний матч, який завершився нульовою нічиєю. "Селесте" вже вибили чемпіона Європи-2016, черга фіналістів домашнього Євро?

Чемпіони світу-1998, у яких нарешті почала працювати атака, розбили Аргентину в 1/8. Погба, Мбаппе, Грізманн і компанія розігрались і готові знову феєрити, але сьогоднішній суперник значно організованіший та згуртованіший. Так, тут так само незамінні лідери (Кавані та Суарес) в атаці. Проте в інших лініях повно безстрашних та місцями дуже технічних бійців, які так само небезпідставно вірять у фінал, як і опоненти.

Це ще й битва одноклубників, які нині по різні боки. Атлетіко представлятимуть захисники Дієго Годін і Хосе Хіменес та нападник Антуан Грізманн і оборонець Лукас Ернандес. Барселона делегувала нападника Луїса Суареса та захисника Самюеля Умтіті (є ще вінгер Усман Дембеле, але він втратив довіру Дешама після поганенького матчі з австралією). Могла бути й битва форвардів ПСЖ, але Мбаппе навряд чи зустрінеться проти травмованого Кавані, який досі відчуває біль. Усі вони добре знають один одного, аж занадто добре.

Кадри

Головна втрата Уругваю – Едінсон Кавані, який травмувався після дублю у ворота Португалії. Суарес також відчував проблеми зі здоров'ям, але він має точно зіграти, тоді як його вічний партнер ризикує взагалі не вийти на поле.

"Матадора" замінить або ветеран Стуані (більше шансів), або на 10 років молодший Максі Гомес (швидше під заміну). Є ще варіант зіграти з одним Суаресом на вістрі, а вакантне місце в такому разі дістанеться Арраскаеті.

Блез Матюйді звільняє місце в центрі поля. Півзахисник Ювентуса перебрав карток і змушений пропустити дуель проти одноклубника Родріго Бентанкура. На його місці чекають новачка Атлетіко Лемара або опорника Баварії Корентена Толіссо. У всьому іншому команди, як очікують, виставлять перевірений переможний склад.

Цікаві факти

Франція лише 1 РАЗ перемагала Уругвай, хоча зіграно уже 8 матчів. Натомість "селесте" перемагали 3 рази.

Команди зустрічались на 3-х чемпіонатах світу. Уругвай перемагав у 1966-му (2:1) в Англії, а ось за межами Європи було 2 нічийних результати 0:0 на ЧС-2002 і ЧС-2010.

Дідьє Дешам дебютував на чолі збірної Франції саме проти уругвайців (0:0 у спарингу 6 років тому).

Франція не програє 9 матчів чемпіонатів світу проти команд з Південної Америки (5 перемог).

Уругвай має шанс перемогти 5 разів поспіль на одному Мундіалі вперше в історії.

Орієнтовні склади

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Умтіті, Ернандес – Погба, Канте, Лемар – Мбаппе, Жиру, Грізманн.

Уругвай: Муслера – Касерес, Годін, Хіменес, Лаксальт – Нандес, Торрейра, Весіно, Бентанкур – Суарес, Стуані.

Прогноз

Для обох команд цей матч стане протилежністю того, з чим вони зіткнулись на стадії 1/8 фіналу. Франції ніхто не дасть стільки простору в атаці та центрі поля. З іншого боку й Уругвай не зможе собі дозволити кидати всі сили на нейтралізацію єдиної загрози суперника, як це було у випадку з Роналду. Атака Дешама значно різноманітніша, але це чвертьфінал – за 2 кроки до фіналу. Французький тренер побоюється, щоб його збірна не пропустила першою. Відігратись і виграти проти Уругваю за таких умов – практично нереальна місія.

Ніхто не хотітиме ризикувати і матч цілком може завершитись нервовими нулями. Однак ми будемо оптимістичнішими і поставимо на 1:1 в основний час. Якщо команди грають у плей-офф ЧС-2018 з таким рахунком, вони неодмінно доводять справу до пенальті. А там уже нерви уругвайців можуть виявитись міцнішими. Команді Табареса буде дуже несолодко без Кавані, який із Суаресом причетний майже до всіх голів команди на турнірі.