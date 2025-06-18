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ЧС-2018: Берг може отримати покарання через проблеми з допінг-тестом

14:19 1567 Читать на русском
ЧС-2018: Берг може отримати покарання через проблеми з допінг-тестом
Маркус Берг

ФІФА може покарати форварда збірної Швеції Маркуса Берга через інцидент після матчу 2 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 проти Німеччини (1:2).

Представники ФІФА викликали форварда на допінг-тест після матчу, однак замість цього футболіст пішов давати інтерв'ю журналістам.

ЧС-2018: ФІФА почала розслідування щодо збірної Німеччини через святкування перемоги над Швецією

Лише після розмови з представниками ЗМІ Берг здав тест, який не показав нічого забороненого в організмі гравця.

Такою поведінкою Маркус розізлив ФІФА. Зараз організація думає над покаранням футболісту. Однак, найімовірніше, форвард уникне дискваліфікації, інформує ESPN.

Бундестім переміг завдяки голу Тоні Крооса на останній хвилині. І зробила це команда Йоахіма Льова, граючи у меншості. Ця вольова перемога не лише принесла німцям перші очки на турнірі, але й зберегла реальний шанс на вихід з групи. Варто додати, що така перемога є багато у чому унікальною в історії збірної Німеччини.

ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 1
Швеція
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Теги
ЧС 2018 Допінг Німеччина - Швеція Маркус Берґ Маркус Берґ Швеція Швеція ФІФА
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