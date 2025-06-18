ЧС-2018: Берг може отримати покарання через проблеми з допінг-тестом

ФІФА може покарати форварда збірної Швеції Маркуса Берга через інцидент після матчу 2 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 проти Німеччини (1:2).

Представники ФІФА викликали форварда на допінг-тест після матчу, однак замість цього футболіст пішов давати інтерв'ю журналістам.

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Лише після розмови з представниками ЗМІ Берг здав тест, який не показав нічого забороненого в організмі гравця.

Такою поведінкою Маркус розізлив ФІФА. Зараз організація думає над покаранням футболісту. Однак, найімовірніше, форвард уникне дискваліфікації, інформує ESPN.

Бундестім переміг завдяки голу Тоні Крооса на останній хвилині. І зробила це команда Йоахіма Льова, граючи у меншості. Ця вольова перемога не лише принесла німцям перші очки на турнірі, але й зберегла реальний шанс на вихід з групи. Варто додати, що така перемога є багато у чому унікальною в історії збірної Німеччини.