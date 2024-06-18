ЧС-2018 Німеччина – Швеція: золотий гол королів драми в меншості та нереальна інтрига у групі

Німеччина і Швеція зустрічалися в матчі 2 туру Чемпіонату світу 2018 у групі F. Звіт і результат гри читайте на "Футбол 24".

Матч Німеччина – Швеція стартував о 21:00. Чинні чемпіони світу після поразки від Мексики були зобов'язані тільки перемагати, а шведів, які здолали Південну Корею, влаштовувала і нічия.

Німеччина – Швеція – відео голів

Німеччина почала вибухово. Ройс, Дракслер, Вернер та Ектор вривались і загрожували шведам з меж воротарського. Цифри 122 на 6 – це статистика пасів за перші 10 хвилин. Швеція оговталась і двічі вибігала майже віч-на-віч з воротарем. В одному епізоді Мюллер вміло затримав Форсберга без фолу, а в іншому Боатенг фактично заплів ноги Бергу, але польський суддя Марчіняк не наважився навіть відеоповтор подивитись. Німцям дали по носі в контратаці, і вони заспокоїлись. Усередині першого тайму вони отримали ще й фізично. Кров з носа Руді текла стабільним струмком, довелось міняти футболку і надовго зійти з поля, залишивши Бундестім у меншості.

Німеччина – Швеція: ОНЛАЙН-трансляція матчу ЧС-2018

Довелось у підсумку робити заміну. І саме після того, як вийшов Гюндоган, німці пропустили гол. Кроос обрізався в центрі, Тойвонен отримав пас на груди і в боротьбі з Рюдігером елегантно підсік м'яч над Нойєром. Гюндоган на 39-й вирішив перервати смугу невдач в атаці дальнім ударом. Воротар ледь парирував однією рукою, а Мюллеру не дали нормально добити – м'ячик покотився поруч зі стійкою і лежачим кіпером. Швеція, може, не феєрила, як Мексика, але за свої контри не забувала також. В одній з таких атак можна було прибивати німців, однак Клаесон зіграв так повільно, що Ектор п'ятою мимохідь вибив снаряд і відвів загрозу.

Німеччина почала після перерви, як з перших хвилин гри – ураганно. І ось уже Вернер опускається на лівий фланг, прострілює, Гомес стягує на себе захисника, а Ройс забиває у боротьбі із захисником. Удар за ударом, подача за подачею. Гомеса заблокували, Мюллер мінімально схибив. Швецію закрили на її половині, але моменти кулеметною чергою не йшли. Хоча іноді німці не забивали таке... Як Маріо Гомес з меж воротарського пробив вище, хоч і з офсайду. Або Ектор, який вривався на вбивчу відстань, але програв дуель воротарю. Вернер знову пройшов лівим флангом і ледь не довів Гранквіста до автогола, однак Ольсен зумів ногами парирувати підступний удар від свого партнера.

Шведи оговтались аж за 15 хвилин до кінця зустрічі. Форсберг на 81-й пробив з-за меж штрафного, Нойєр взяв намертво. Вернер міг ощасливити Німеччину, та знову відправив м'яч вище. Боатенг заробив другу жовту і вилучення за грубий фол ззаду проти Берга – знову Жером не встиг. Шведи тут же ледь не добили чемпіонів, коли Нойєр кулаком ледь парирував удар Гранквіста.

За 3 хвилини до кінця зустрічі Гомес виграв верхову боротьбу, але Ольсен і тут витягнув м'яч з-під поперечки. Брандт дальнім ударом бабахнув у стійку, а Вернер навіть з офсайду не зміг добити у порожні ворота. Шведи могли виривати перемогу, але Гвідетті зіграв надто егоїстично. А ось Німеччина врятувалась від ганьби завдяки штрафному від Тоні Крооса, який з флангу закрутив м'яч у дальній верхній кут.

The drama of the World Cup. Take a bow Toni Kroos. pic.twitter.com/u0F155tyOs — Krowd9 | 2018 World Cup (@Krowd9) 23 червня 2018 р.

В обох команд стало по 3 очки. Однак в останньому турі Швеція грає проти Мексики, в якої 6 пунктів, а Німеччина зустрічається з Південною Кореєю, яка фактично без шансів.

Доля дає Льову ще один шанс. Незаслужено?

Якщо Йогі не випустить в заключному матчі Гомеса або Брандта в основі, його просто зненавидять. А то й для обох місце можна знайти! Ця парочка змушувала шведів вдавлюватись у свій штрафний значно сильніше, ніж у першому таймі. Як мінімум Маріо у ролі другого форварда замість Дракслера простежується дуже добре. При схемі у 2 форварди і Вернер грає вільніше. Юліан двічі виходить на декілька хвилин і має моментів більше, ніж дехто з лінії атаки за весь матч.

У будь-якому разі доля дає Льову ще один, може, не дуже заслужений шанс. Німеччина знову виглядала переляканою в захисті, неефективною в атаці (моментів стало більше, але переможний гол на 90+5 зі стандарту це що взагалі?) і психологічно нестійкою (вилучення Боатенга, провал після пропущеного гола, нерви Нойєра). Хоча для Кореї і цього мало б вистачити.

Тоні Кроос як Джекілл і Хайд

Півзахисник Реала показав 2 обличчя, як робив це весь сезон в Іспанії. Геній середньої лінії, яких мало. І самовдоволений хлопець, який привозить голи і проблеми своїй команді на рівному місці, але не завжди успішно намагається компенсувати це в атаці. Кроос феєрив у Лізі чемпіонів і частенько не давав бажаного ефекту у Прімері. Так було і в межах нинішнього окремо взятого матчу. Після першого тайму його хотілось загнати у глухий запас (саме Тоні подарував шведам м'яч, а потім дозволив пройти до взяття воріт), після другого – возвеличувати як короля драми. Кроос за декілька секунд став героєм нації. Якби він не забив, ніхто б не згадав, як класно Тоні вів гру та роздавав паси по перерві. А так він знову чемпіон.

Німеччина ще може вилетіти навіть після перемоги над Кореєю

Команда Льова має шанси і фінішувати першою, і третьою. Якщо припустимо Німеччина переможе Південну Корею лиш 1:0 (2:1), а Швеція обіграє Мексику 2:1 (3:2), тоді за кількістю забитих чинні чемпіони світу поступляться обом суперникам.

Найсмішніше, що навіть корейці завдяки голу Крооса можуть вийти в 1/8. Це станеться, якщо азіати переможуть Німеччину з різницею у 2 голи, а шведи програють мексиканцям. Звичайно, в це нереально повірити, однак чи вірив хтось у таку гру німців на межі провалу?

Контроверсія матчу

Польський арбітр Шимон Марчіняк вміє поводитися на рівні: тримає контакт з футболістами, посміхається і не дає на себе тиснути. Але коли він не встигає за епізодом, а потім ще й відмовляється брати допомогу VAR, весь позитив якось випаровується. Боатенг ще в першому таймі награв на вилучення, збивши Маркуса Берга у своєму штрафному. Ні червоної, ні пенальті, ні хоча б перегляду відеоповторів. У матчі Франція – Уругвай інший суддя витримав паузу, а потім таки передивився відео і змінив рішення.

Марчіняк і його помічники, які дивляться матч у спеціальній студії вирішили, що це зайве. Боялись нашкодити Німеччині з фінансовими ресурсами її вболівальників? Тоді чому польський рефері все ж вилучив Боатенга наприкінці зустрічі за рахунку 1:1? Епізод залишає питання, хоча зовні і не вплинув на підсумок гри – шведи самі винні, що привезли собі смертельно небезпечний стандарт на останніх секундах.

Цікаві факти

Тоні Кроос забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів світу в основний час (94 хвилини і 41 секунда), побивши на 15 секунд результат Франческо Тотті в матчі 1/8 ЧС-2006 з Австралією.

Німеччина повторила рекорд Нідерландів – це єдині збірні, які 2 рази вигравали матч Кубка світу в компенсований арбітром час.

Уже 9 поспіль разів Німеччина поверталась в наступному після поразки на ЧС матчі перемогою.

Боатенг став першим вилученим німцем на Мундіалі з 2010-го, коли це сталось з Клозе.

Збірна Німеччини витратила на свій 1-й гол на ЧС-2018 аж 34 удари – лише Ройс перервав цю вражаючу серію промахів. А ось Марко забив своїм першим ударом у площину воріт на чемпіонатах світу.

ЧС-2018. Група F, 2 тур

Німеччина – Швеція – 2:1

Голи: Ройс, 48, Кроос, 90+5 – Тойвонен, 32

Вилучення: Боатенг, 82