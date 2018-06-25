ЧМ-2018: Берг может получить наказание из-за проблем с допинг-тестом

ФИФА может наказать форварда сборной Швеции Маркуса Берга из-за инцидента после матча 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018 против Германии (1:2).

Представители ФИФА вызвали форварда на допинг-тест после матча, однако вместо этого футболист пошел давать интервью журналистам.

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Лишь после разговора с представителями СМИ Берг сдал тест, который не показал ничего запрещенного в организме игрока.

Таким поведением Маркус разозлил ФИФА. Сейчас организация думает над наказанием футболисту. Однако, скорее всего, форвард избежит дисквалификации, информирует ESPN.

Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.